Tip na výlet: Křtinské arboretum nabízí den otevřených dveří

Čtenář reportér





Mám pro vás jeden tip mám a tím jsou víkendové Dny otevřených dveří v Arboretum Křtiny. My se na této akci byli podívat předloni a bylo to moc fajn a moc jsme si to užili. Děkujeme Vendy z blogu malivyletnici.cz za zajímavý tip na víkendový výlet nebo vycházku.

Z procházky arboretem ve Křtinách. | Foto: se svolením autorky blogu malivyletnici.cz