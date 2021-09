Ve čtvrtek 9.9.2021 v podvečerních hodinách lidé v Boskovicích mohli vidět model Zeměkoule mezi „Zelenou“ a „Růžovou“ školou. Ptáte se, proč zrovna na tomto místě?

Terralóna v Boskovicích u místní Základní umělecké školy. | Foto: Monika Šindelková

Protože na věži Základní umělecké školy se nachází místní hvězdárna, která se takto představila veřejnosti. Hvězdárna zde stojí od 50. let minulého století a veřejnosti byla zpřístupněna od roku 1961. V současnosti hvězdárnu provozují Kulturní zařízení města Boskovice a po domluvě a za jasného počasí, například takového, jaké bylo tento čtvrtek, kdy bylo vidět hned několik planet a snad všechna souhvězdí severní polokoule, se můžete domluvit dopředu telefonicky s Pavlem Kopeckým, který se o hvězdárnu stará na telefoním čísle 776 651 838, nebo přihlásit děti chodící minimálně do 6. třídy do Hvězdářského klubu při Středisku volného času Boskovice.