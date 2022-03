Galerie města Blanska zve na výstavy ovlivněné punkem a zaniklou Zbrojovkou

Veselá tvorba Terezy Damcové je zde nahlížena z trochu jiného úhlu než obvykle. Jedná se o díla, která vznikla v areálů Zbrojovky, kde měla ateliér stejně jako další umělci a umělkyně, kteří jí na vernisáž přišli.



Pro skupinu umělců, kteří na Zbrojovce působili to bylo silné inspirativní období, jeho konec pak Tereza přirovnává ke ztrátě ráje, vyvolávající pocity smutku a bezmoci a bezpráví. Chrám by přece neměl být nikomu bořen. Velkoformátová díla tak svým způsobem reflektují i momenty, kdy buldozery za okny pomalu srovnávají prostor bývalé továrny se zemí. Ubývající čas. Čistě materiální developerské postupy jsou zde stavěny do protikladu k niterné potřebě čerpat inspiraci, tvořit, sdílet a koexistovat.

Erik Binder zahajuje výstavu den před prvním jarním dnem. Říká se, že když přijde první jarní bouře, je to proto, že se bůh Perun, vládce blesků, zakouká do krásných Vesniných očí a upustí svou sekyru.

V galerii je skrze prosklené průzory možné symbolicky nahlédnout do nitra dějů kolem lásky, hodnoty a poselství žen. Když Binderova Vesna (složená z koláží obrazů) vrhá stín na Ježíše, myšlenkově odráží na Slovensku hodně rezonující téma neoslovanství, vyprázdnění křesťanství a s tím související polarizaci společnosti podněcovanou konspiračními teoriemi a hoaxy. Reflexe problému nepochybně nabírá na vážnosti i v kontextu aktuálního dění na Ukrajině.

Mimo výstavy zveme i na další doprovodný program, jímž je akce Otevřený ateliér. Ten nabídne workshopy inspirované nebo vedené umělci. Uskuteční se v blanenském parku “U zborováka” v rámci městských Slavností jara v sobotu 26.3. od 13:00 do 18:00 hodin. Víkend 2. - 3. dubna se uskuteční celodenní kurz kresby. Přihlásit se můžete na rezervacegalerie@blansko.cz. Dále pak 1. 5. přijďte na druhý ročník mini festivalu Svátek práce a zahálky.

Galerie města Blanska