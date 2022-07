Další zastávkou byla romantická zřícenina hradu Strečno. V roce 2013 byla u něho postavena středověká vesnička Paseka s pěti malými doškovými domečky, zvoničkou i odpočinkovým koutkem.

S blanenskými seniory v Tatrách. Kochali se Spišským hradem i Štrbským Plesem

Ubytováni jsme měli opět v Tatranské Lomnici v retro hotelu Morava, kde jsme byli přivítání na informativní schůzce přípitkem s nabídkou zajímavých večerních programů, kteří mnozí využili. Ovšem určitě pro všechny byl nezapomenutelný každodenní nádherný výhled na Lomnický štít, a to jak v záři sluníčka nebo občasného menšího mráčku.

Další den jsme odjeli vlakem z Tatranské Lomnice na Štrbské pleso s přestupem ve Starém Smokovci. Někteří vyjeli lanovkou až k Chatě po Soliskom, někteří si jen prochodii Pleso a odjeli novou zubačkou do Štrby - všude jsme měli v krásném počasí velmi zajímavé a okouzlující výhledy do okolí.

Další den byla na programu Bachledova dolina. S vynikajícím průvodcem jsme vyjeli Gondolovou lanovkou k chodníku korunami stromů. Procházka i výstup na věž 34 metrů nebyla náročná, ale obdivuhodná. Ve Ždiaru jsme navšívili Ždiarské muzeum a oběd byl v Kolibě. Někteří využili i podvečerního odjezdu do termálního koupaliště Vrbov.

Dalším dnem na programu lesní cesta proti proudu Bielého potoka k Zelenému plesu Kežmarskému. Někteří volili méně náročnou trasu s výjezdem na Štrbské pleso nebo do Starého Smokovce lanovkou na Hrebienok. Starý Smokovec je také velmi hezké a klidné místo k životu. Ovšem těch starousedlíků zde žije tak jako i jinde v okolí velmi málo. Seznámila jsem se s milou starší paní a přímo obdivovala v jakém krásném prostředí žije. A co ona na to? "Já zde žiji už celý svůj dlouhý život a tak mi to zde připadá úplně obyčejné," pravila.

Ovšem pro mne všechny ty krásné výhledy na panorama Tater v záři sluníčka nebo i občasného mráčku byly neustále jiné, přímo kouzelné a v každém místě jsem znovu a znovu vnímala rozmanitost přírody a kochala se její krásou.

Měli jsme i celodenní výlet s průvodcem do 30tisícového města Zakopané v Polsku. Je neoficiálně považováno za polské hlavní město turistiky a lyžování. Vyjeli jsme i lanovkou na horu Gubalowka s krásným výhledem na panorama Tater. Srdcem Zakopaného je velmi živá ulice Krupówski, kterou jsme si prošli a prohlédli i zajímavé městské památky. V podvečer byla zase možnost návštěvy večerního termálního koupaliště Vrbov.

Zpáteční cestou jsme se zastavili i na Liptovské Mare. Je to vodní dílo na severu Slovenska na řece Váh pod Tatrami. Na klidné salaši Krajinka byla možnost nákupu sýrů, pečiva i občerstvení.

A Prostřední Bečva? Ve stylové restauraci Zavadilka jsme měli zamluven vynikající oběd. Následovala cesta autobusem do pekařské prodejny, kde si téměř všichni koupili vynikající nadýchané frgály s různými nádivkami.

Za velmi dobře připravený a zorganizovaný celý obohacující pobyt ve Vysokých Tatrách musím ještě jednou na dálku naší milé vedoucí jen a jen za všechny poděkovat - díky, díky moc!

Marie Ženatová

Boskovice