Boskovice - V evangelickém kostele v Boskovicích se v neděli 22. prosince konal poslední adventní koncert tohoto roku. Na úvod opět pronesl farář českobratrské církve evangelické Jiří Bureš několik vět dotýkajících se poslední adventní svíce, svíce andělské, která připomíná brzký příchod Ježíše. Jedno z přítomných dítek se přihlásilo, že za asistence pana faráře zapálí poslední svíčku.

Adventní koncert v evangelickém kostele. | Foto: Monika Šindelková

Pak již nastoupil před publikum smíšený komorní sbor Ensemble Versus a brněnský komorní orchestr Ensemble Opera Diversa, aby zahráli kantátu Introitus od zakladatele Ensemblu Opera Diversa Ondřeje Kyase, Jesus´ Blood Never Failed Me Yet od anglického skladatele Gavina Bryarse, ve které byl použit záznam zpěvu. Obě tělesa se střídala ve zpěvu a hudbě, popřípadě vystoupila pospolu. Orchestr řídila Gabriela Tardonová a sbor vedl Vladimír Maňas. Vystupující byli opět odměněni velkým potleskem.