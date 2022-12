Svařák, dobroty a vánoční nálada. V Doubravici se sešli, aby si zazpívali koledy

Po covidové pauze se Česko první středu v prosinci rozeznělo společným zpíváním koled. Česko zpívá koledy je akcí Deníku Rovnost a zapojilo se do ní jednotlivci i organizace po celé České republice. Akce oslovila i obyvatele Doubravice nad Svitavou, kteří se do ní zapojují již několik let.

Koledy si lidé zazpívali v Doubravici nad Svitavou. | Foto: Se souhlasem Evy Sáňkové.

V Doubravici nad Svitavou se u vánočního stromu na náměstí Svobody sešlo něco přes sedm desítek dospělých a také několik dětí, aby si společně zazpívali s Česko zpívá koledy. Aby to všem ladilo a hlavně, aby byli dostatečně slyšet, o ozvučení se postaral hudebník Pavel Dobeš, jeho žena Barbora zpívající doprovodila na klávesy. Bořitov v obležení koledníků. Lidé zpívali společně s kapelou NaLiTo! Atmosféra skvělá, členky MO ČČK zajistily výborné občerstvení. Takže na závěr si jen můžeme přát, aby se příštího ročníku zúčastnilo více doubravických občanů, tak jak to bývalo před nucenou pauzou. Eva Sáňková kronikářka Česko zpívá koledy. V Klepačově ke Dřevěné Zoo lidé přišli v lampionovém průvodu