Blansko - Říká se, že je nejlepší investovat peníze do cestování a studia. Program Evropské unie Erasmus+, který podporuje mobility žáků v oblasti odborného vzdělávání a usiluje o propojení teoretické odborné výuky s praktickými zkušenostmi, umožňuje kombinaci obojího.

Studenti v Londýně. | Foto: Jana Matušková

Již potřetí vyrazili studenti ekonomických oborů Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Blansko do anglicky mluvící země, aby tam absolvovali třítýdenní odbornou stáž. Předchozí dva výjezdy směřovaly do irského Dublinu, letošní skupina se zapojila do pracovního procesu v britském hlavním městě – Londýně.