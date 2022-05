Další velmi obsazenou disciplínou byla soutěž sumo, která si získala pozornost nejen soutěžících, ale i malých diváků ze základní a mateřské školy, kteří se k nám v průběhu dopoledne přišli podívat. V kategorii středních škol a veřejnosti se mimo jiné dařilo i našemu absolventovi, Honzovi Špačkovi, který obsadil krásné 2. místo.

Mimo tradiční kategorie se letos objevilo i několik nových: Robo Káry, Freestyle a Čárové bludiště.

V kategorii Robo Kár, kde se setkali autonomní roboti různých konstrukcí, bylo za úkol nejvícekrát projet dráhu ohraničenou vnějšími zelenými a vnitřními červenými mantinely. Startovalo se z dřevěného boxu a vždy na dráze byli alespoň 3 roboti.

V kategorii Freestyle bylo úkolem předvést cokoliv, co je aspoň trochu spojené s robotikou či programováním. Hodnotící porota složená z vedoucích kroužků, učitelů a odborníků z praxe měla nelehký úkol - vybrat to nejlepší z pečlivě připravovaných projektů. Vyhrál projekt Gymnázia Zábřeh, který se zabýval mikrospánkem řidičů kamionů.

Taktéž soutěžící přihlášení do kategorie čárového bludiště měli co dělat, aby připravili své plně autonomní roboty, kteří vyhodnotí bludiště a naleznou nejkratší cestu do cíle. Nakonec to zvládl pouze jeden.

Tímto úspěšně stráveným dnem jsme rovněž zakončili i další ročník Robo Lego Ligy. Putovní pohár znovu obhájili naši kluci a tak budeme držet palce, aby se zadařilo i další rok!

Toto setkání by nebylo možné bez obrovského úsilí organizátorů a pomocníků nejen z řad učitelů, ale i studentů a absolventů průmyslovky, kterým tímto děkujeme.

V neposlední řadě děkujeme také všem firmám, které naši soutěž sponzorsky podpořily.

Tak za rok,

Čau!

Střední průmyslová škola Jedovnice