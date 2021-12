Podstatou adventního běhání je bohulibá myšlenka udělat něco nejen pro své fyzické a psychické zdraví, ale také přispět lidem, kteří do vínku nedostali tolik štěstí jako my ostatní.

Nápad se zrodil v Praze ve skupince 20 přátel, kteří spolu denně pravidelně od roku 2014 od 1. do 25. prosince adventně běhali. Nejdříve jen pro utužení, vylepšení své kondice a dobrý pocit. Později, když se společenství "advenťáků" rozrostlo na dnešních asi 5000 členů, i pro radost z pomoci jiným. Poslední tři roky se totiž uběhnuté kilometry promění díky nejrůznějším firmám v České republice na penízky, které pomůžou tam, kde je právě potřeba. Letos poputují k pěti znevýhodněným dětem.

U nás ve škole se tohoto krásného nápadu chopila a duší celého projektu stala učitelka Pavla Andrlíková. Podmínky projektu upravila škole na míru a díky ní se i my můžeme zapojit opravdu do poslední nohy. A jak to pro nás vymyslela, že běhají celé třídy i učitelé? Žáci ví, že každý kilometr se počítá. Ty naše totiž nebude platit žádná firma, ale učitelé, a tak se je snaží "pumpnout" opravdu pořádně. Navíc pomyslná soutěž „kdo s koho“ je také slušný motivační prvek. Překonají žáci počet učitelských kilometrů?

Ke 14.12. jsme společně naběhali už 1824 km a rozhodně nekončíme! Poběžíme spolu až do Božího hodu, prožijeme ten nádherný pocit sounáležitosti mezi sebou a zároveň tuto myšlenku budeme šířit dál.

Zveme proto i vás, abyste se zapojili k adventnímu běhání pro dobrou věc. Ať ještě letos nebo příští rok – připojte se k nám! Na webu http://adventnibehani.cz/ naleznete všechny další potřebné informace k tomu, abyste mohli vytáhnout pořádné boty ze skříně a vyběhnout tichým zimním večerem.



Běžci ze Střední pedagogické školy Boskovice