Pro blanenskou mládež tuto akci pořádají NZDM v Blansku (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, PVC Klub), a Sektor 23. Dále zahrají MILANO801, Dante Saliven, Spot, DJ Wlasa, DJ J-kros a multižánroví beatbox bratři Green Czech. Letošní ročník proběhne díky podpoře Místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s., která na skateparku zajišťuje komunitní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami.

Tradičně se akce stane předskokanem celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 16. do 22. září 2024.

Street Jam | 14. 9. 2024 | 13–20 hod. | skatepark Blansko | vstup zdarma

Předchozí ročníky akce se setkaly s velmi pozitivními ohlasy širokého spektra účastníků od dětí, přes mládež po dospělé. „Letošní událost proběhne již potřetí v nově zrekonstruovaném skateparku. Protože je v posledních letech skatepark v Blansku využíván velkým množstvím lidí, konají se letos koloběžkové závody, které měly minulí rok obrovský úspěch. Skateboardové závody proběhnou zvlášť 24. 8. S podporou PVC klubu si je skateboardisté pořádají svépomocí,“ říká vedoucí NZDM v Blansku Robert Hořava.

Klub bude na akci prezentovat svoji činnost, na organizaci se budou podílet bývalí i současní návštěvníci klubu. „Akci pořádáme kvůli příjemné atmosféře, která je tvořena komunikací a otevřenými vztahy, stejně jako v PVC klubu. Běžně se v průběhu dne zastaví na akci několik set návštěvníků, v loňském ročníku se závodů zúčastnilo přes 15 jezdců na skateboardech a přes 20 na koloběžkách,“ dodává Hořava a zve na Street Jam nejen mládež, ale i jejich rodiče a mladší sourozence.

„Děti, zde mohou vidět různé způsoby, jak trávit volný čas, mládež si může všechno vyzkoušet a rodiče najdou potřebnou inspiraci, co mohou s dětmi a mládeží dělat. Všichni se mohou do akce zapojit a vidět jak je možné trávit i běžné dny,“ popisuje akci Hořava pro návštěvníky. Od začátku roku na skateparku probíhá komunitní práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, která má za cíl všechny zapojit do rozhodování o podobě míst kde se lidé pohybují, jaké akce budou probíhat, řešit neshody, úklid společných prostor a mnoho dalšího.