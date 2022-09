Nejmenším dětem ukázali, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Také naučili pořádně čistit zoubky, aby je nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se také dozvěděli, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku. Zachránili princeznu, porazili draka, zkrátka nevzdali to, jako Princ Bajaja. Zasmáli se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Společnými silami zadupali bacila s písničkou Brontosaurus a nejen to. Nechyběly osvědčené hity jako Letí letí, Jojojo nenene, Bláznivý den, Elo elo veselo, Vodník Brekeke a Kamarádi.