Štěpánskou koupačku sebral ostrovským otužilcům kovid, těší se na jaro

Teploty pod bodem mrazu a sychravo. Mnozí z nás raději zůstávají v teple svým domovů, ale pro otužilce je to ideální počasí. Ti se na řadě míst chodí pravidelně koupat do chladných vod rybníků, přehrad, jezer nebo řek. Otužování je v poslední době mezi lidmi stále více vyhledávané a také oblíbené.I když letošní zima se všemi epidemickým opatřeními nepřeje setkávání a společnému sportování, alespoň jednotlivě otužilci na svá oblíbená místa míří. U nás na Blanensku je to například rybník v Ostrově u Macochy nebo lom v Šošůvce. A když to ještě bylo možné, právě tam se konaly pravidelná otužilecká setkání.

Otužilci při setkání v Šošůvce v roce 2019. | Foto: Pavel Kuchař