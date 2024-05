/FOTO/ Konec května a pěkné počasí značí jediné. Po celé České republice se rozbíhají soutěže v požárních útocích ve velkém a výjimkou není ani náš blanenský okres. Třetí květnovou neděli odstartoval v pořadí již 21. ročník Velké ceny Blanenska závody na Žernovníku. Hlavním sponzorem je i v letošním roce Pivovar Černá Hora. „Pivovar Černá Hora Cup“, jak je liga letos oficiálně nazvaná, čítá dvanáct, obvykle nedělních, závodů.

Startuje Velká cena Blanenska. Poprvé se dobrovolní hasiči utkali na Žernovníku | Foto: Pavel Kuchař

Žernovské závody, které proběhly 19. května, patří k hojně navštěvovaným závodům družstvy z celé České republiky. Kromě blanenských týmů jsme mohli na trati vidět družstva z okresů Brno-venkov, Prostějov, Žďár nad Sázavou, Hodonín, Vyškov, Olomouc, Svitavy, Přerov, ale třeba i Nový Jičín.

V mužské kategorii si právě nejlépe vedly „přespolní“ týmy. Vítězem se staly Čelechovice na Hané z okresu Prostějov v čase 16,55. Ještě jedno družstvo, Lavičky z okresu Žďár nad Sázavou, dokázalo srazit oba terče pod sedmnáct vteřin a v čase 16,97 obsadili druhé místo. Na třetím místě je doplnili muži z Prchalova z okresu Nový Jičín v čase 17,07. Z celkem třiceti čtyř mužstev se do nejlepší desítky probojovaly pouze dva blanenské týmy – pátý Ostrov u Macochy a šestý Brumov. Vítězové loňského ročníku Velké ceny Blanenska ze Sychotína svůj pokus bohužel nedokončili.

Špotáková, Dobiaš, Čenský i Řepka. Amfora dorazí do Lysic v hvězdné sestavě

Ženskou kategorii hned prvním pokusem ovládly suverénně ženy ze Žernovníka A. Závodnice i všichni domácí fanoušci se začali bouřlivě radovat, když na časomíře zasvítil výsledný čas 15,60. Nutno dodat, že oproti mužům mají ženy zkrácenou trať o jednu hadici typu B. Žernovské holky překonaly o osm desetin rekord trati a přiblížily se také na dvě desetiny k rekordu Velké ceny Blanenska z loňského roku. Druhé místo z celkem třinácti týmů obsadily ženy ze Senetářova v čase 17,00. Na třetím místě skončil, možná poněkud překvapivě, úplně nový tým žen z Ostrova u Macochy, které na Žernovníku běžely svůj první ostrý závod.

Ani ve třetí kategorii nechyběli mezi nejlepšími zástupci Ostrova u Macochy. Tentokrát se ostrovským dorostencům, tedy závodníkům a závodnicím do 18 let, povedlo zvítězit ze třinácti týmů v čase 16,74. K radosti domácích fanoušků se na druhém místě umístili dorostenci ze Žernovníka (17,12) a třetí skončilo družstvo dorostenců z Černovic, kteří dokončili požární útok v čase 18,81.

OBRAZEM: V Černé Hoře se utkaly rodinné týmy. Mířily k perníkové chaloupce

Na všech závodech ligy budou závodit týmy mužů, žen a dorostenců do 18 let. Na šesti z těchto dvanácti závodů bude možnost bojovat o body i v kategorii veteránů, tedy mužů a žen nad 35 let věku, což platí i pro Žernovník. Bohužel se přihlásily jen dva týmy. Lépe si vedli veteráni z Kotvrdovic, kteří porazili veterány z Pamětic. Budeme určitě rádi, pokud se rozhodnou i další týmy veteránů zapojit do závodů VCB.

A kde se bude dále závodit? Kalendář Pivovar Černá Hora Cup Velké ceny Blanenska můžete najít, stejně jako spoustu dalších informací, na webu www.velkacenablanenska.cz.

Pokud si nejste jisti, jak takový závod požárním útoku probíhá, přečtěte si článek v blanenském deníku z loňského roku, případně se přijeďte na závody sami podívat.

Velká cena Blanenska je tady. Jubilejní 20. ročník odstartuje na Žernovníku

Určitě to bude stát za to! Tak třeba v neděli v Senetářově na viděnou!