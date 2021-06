Staletá tradice trvá dál. Máj v Boskovicích pokáceli, zahrála kapela Vyprahlo

Pandemii navzdory i letos na začátku května vztyčili hasiči SDH Boskovice II - Mazurie ve svém areálu májku. No, májku, ona je to spíš díky své velikosti máj, která až do oblak sahá. A jak velí tradice, ke konci května se musí slavnostně pokácet, což nastalo poslední sobotní odpoledne 29. května.

V sobotu hasiči z Mazurie pokáceli máj, odpoledne doplnil amuzika i dobré občerstvení. | Foto: Monika Šindelková