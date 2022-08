Street Jam jsou skateboardové a koloběžkové závody, prezentaci výtvarného umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s vystoupením DJ a turnajem ve stolním fotbálku. Pro blanenskou mládež tuto akci pořádají NZDM v Blansku (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, PVC Klub), Basstronic Control Crew a Sektor 23.

Tradičně se akce stane předskokanem celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 19. do 23. září 2022.

Předchozí ročníky akce se setkaly s velmi pozitivními ohlasy širokého spektra účastníků od dětí, přes mládež po dospělé. „Letošní událost proběhne již podruhé v nově zrekonstruovaném skateparku. Protože je v posledních letech skatepark v Blansku využíván velkým množstvím lidí, proběhnou opět skateboardové a koloběžkové závody, které měli minulí rok obrovský úspěch.“ říká vedoucí NZDM v Blansku Robert Hořava. Klub bude na akci prezentovat svoji činnost, na organizaci se budou podílet bývalí i současní návštěvníci klubu. „Akci pořádáme kvůli příjemné atmosféře, která je tvořena komunikací a otevřenými vztahy, stejně jako v PVC klubu. Běžně se v průběhu dne zastaví na akci několik set návštěvníků, v loňském ročníku se závodů zúčastnilo přes 20 jezdců na skateboardech a přes 30 na koloběžkách,“ dodává Hořava a zve na Street Jam nejen mládež, ale i jejich rodiče a mladší sourozence. „Děti, zde mohou vidět různé způsoby, jak trávit volný čas, mládež si může všechno vyzkoušet a rodiče najdou potřebnou inspiraci, co mohou s dětmi a mládeží dělat. Všichni se mohou do akce zapojit a vidět jak je možné trávit i běžné dny,“ popisuje akci Hořava pro návštěvníky.

Blíží se také Týden nízkoprahových klubů. Česká asociace streetwork a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravily informační kampaň Týden nízkoprahových klubů. Cílem kampaně je upozornit na práci a význam nízkoprahových zařízení - v jednotlivých regionech se budou odehrávat dny otevřených dveří,divadelní představení, turnaje, koncerty a další akce. Den otevřených dveří v NZDM v Blansku se bude konat 19. září od 13 do 16 hodin.

Nízkoprahový klub funguje v Blansku již dvacet dva let. Je sociální službou pro děti a mládež od 13 do 21 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce o.p.s. Nízkoprahový znamená v tomto smyslu dostupný, tedy ničím neodrazující. Nízkoprahové zařízení je chráněný prostor, kde mohou děti a mladí lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů. Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika související se způsobem života dětí a mladých lidí a umožnit jim lépe se zapojit do společnosti.