Spolužáci ze Základní školy Svitávka se opět sešli. Po šedesáti dvou letech!

Čtenář reportér Čtenář

Povinnou školní docházku absoloval každý z nás. Třídní srazy již povinné nejsou, ale bývají nostalgickým okénkem do minulosti, kterého je škoda, zvláště ve vyšším věku, nevyužít. Člověk se při nich vrátí v čase a většinou vzpomíná jen na to dobré a zábavé, co se spolužáky a učiteli prožil. V Boskovicích se jeden takový školní sraz konal. Po neuvěřitelných šedesáti dvou letech! Děkujeme paní Šaršonové - Tausíkové za dnešní příspěvek.

Setkali se po 62 letech. | Foto: Se souhlasem Alexandry Šaršonové/Tausíkové.