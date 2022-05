V 8:00 hodin se konala ukázka do sítí chyceného ptactva za vedení ornitologa Michala Šulce. Děti si tak mohli po ukázce chycené ptáky sami vypustit zpět do volné přírody. Podařilo se tak zblízka z ruky pozorovat kosa černého, budníčka lesního a menšího i sýkoru koňadru a modřinku. Vzhledem k pěknému slunnému počasí bylo slyšet mnoho dalších ptáků zdejšího lesa.

V 9:00 hodin následovala krátká vycházka za ptáky a jarními rostlinami do zdejšího lesa pod vedením uvedeného ornitologa a botanika Správy CHKO Moravský kras Zdeňka Musila. K vidění byly kvetoucí violky, kyčelnice, hrachory, orseje, sasanky, plicníky aj. Členové spolku Okras připravili také dobroty z darů nejen jarního lesa jako tvarohovou pomazánku s bršlicí, bublaninu s lesním ovocem nebo ovocno-bylinný čaj lesní směs.

Od 10:00 hodin se již rozpoutala tradiční soutěžní atmosféra. Děti po registraci na úvodním stanovišti dostali průvodní kartu a obešli postupně čtyři stanoviště s různými disciplínami. U Lenky Juříčkové mohli zkoušet tipovat co z uvedených organismů a předmětů patří do lesní studánky a co nikoliv. U Michala Juříčka mohli pomocí lití vody do různou půdou naplněných květináčů vyzkoušet, který typ substrátu lépe zadržuje vodu. Velmi zajímavé bylo vizuální i zvukové poznávání ptáků na ornitologickém stanovišti u Michala Šulce a jeho pomocnic. Nebo se děti učili u Michala Friedla a Karla Březiny rozpoznat různé druhy lesních dřevin, po hmatu rozpoznávat různé předměty pod dekou, a také si mohli naplnit květináč lesní půdou, vyset si tam bukvice a vzít si je domů na pozorování, jak vlastně klíčí buk lesní. Pomocí mikroskopu, lupy nebo běžného pozorování okem mohli na stanovišti u Radka Pulce studovat různé druhy zejména lesních brouků aj. hmyzu. Za pomoci figurek měli soutěžící na stanovišti u Lídy Korešové vyřešit různé modelové situace při střetu táhnoucích žab a vozidel na silnici. Po splnění všech čtyř stanovišť si děti mohli přijít opět k úvodnímu stolu pro drobnou odměnu, kterou byly magnetky a ořezávátka s motivy různých zvířat, dále samolepky a záložky s přírodními motivy, vystřihovánky, deníček lesníkova učně aj. upomínkové předměty. Kolem 15:00 hodin vypukl tradiční táborák s opékáním hadů z těsta, buřtů, sýra a jiných dobrot.

Celé dění včetně zurčícího pramene pitné vody zdejší studánky zachytili lidé na své fotoaparáty, kamery a mobily. Natáčela zde také adamovská televize, která brzy uvede reportáže a zdejší dění na internetu. Těšíme se na vás na dalším ročníku Dnu Země, který bude jistě neméně zajímavý.

OKRAS - spolek pro ochranu přírody v Moravském krasu a okolí