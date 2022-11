SOUTĚŽ. Japonští bubeníci YAMATO míří k nám! Strhnou lavinu vášně a energie

YAMATO – věhlasný, proslulý, skvělý, dokonalý, fantastický, dechberoucí, legendární…samá superlativa by se dala říci o tomto jedinečném japonském souboru sestaveného z těch nejlepších „Taiko“ bubeníků světa! YAMATO – The Drummers of Japan, to je u nás velmi dobře známá a ověřená značka kvality, 100% záruka nevšedního kulturního prožitku! Soubor míří do České republiky se svoji zbrusu novou show nazvanou „Passion“, s kterou zde navštíví hned 11 měst. Nevynechají přitom ani Brno a Hodonín!

Japonská hudební skupina Yamato míří do České republiky. Bude to nářež, slibují pořadatelé. | Foto: Deník/Matej Slávik

Od svého založení, v roce 1993, se YAMATO drží motta: „Jeďme tam, kde nás zvou! Dejme světu energii!“. Nové koncepční představení - „Passion“ – oslavuje vášeň jako hybatele všeho. Program si dává za cíl způsobit výbuch obrovské vášně. K dosažení naprosto dokonalé show je nutná nejen pevná vůle a fyzická síla, ale především VÁŠEŇ, která pohání vše vpřed. VÁŠEŇ byla vždy skryta v pozadí všech předchozích programů skupiny: duše, tělo a rytmus srdce. Jak říká zakladatel souboru Masa Ogawa: „Vášeň inspiruje všechny! Nic neříkejte – jenom udržujte plamen naší vášně!" Zdroj: Youtube Během dvouhodinové show budou diváci naprosto uchváceni a překvapeni množstvím energie, kterou jim členové souboru z pódia předají! Soubor YAMATO založil v roce 1993 Masa Ogawa v Prefektuře Nara, která je považována za „kolébku japonské kultury“. V současné době zde soubor stále sídlí a s tradičními japonskými bubny „Wadaiko“ cestuje po celém světě. Během jejich velkolepé bubenické show, kde se mísí bubnování s tradičními japonskými motivy, je použito několik desítek originálních japonských bubnů (včetně bubnu „Odaiko“ vyrobeného z ohromného více než 400 let starého stromu). Tradice sedláků neumírá. Podívejte se na orbu s koněm Každý rok YAMATO koncertuje 6 – 10 měsíců v roce po celém světě. Důvodem takto namáhavého programu je stále rostoucí počet diváků, který obdivuje neutuchající energii vystoupení japonského uskupení. Nyní se tedy YAMATO vracejí, aby se vám po dlouhé nucené pauze představili ve své úplně nejlepší formě vůbec a s ještě větším zaujetím, vášní a radostí! TURNÉ – YAMATO – „Passion“ v České republice: 12. 11. 2022 České Budějovice – KD Metropol 13. 11. 2022 Plzeň – DEPO2015 14. 11. 2022 Praha – KCP 15. 11. 2022 Olomouc – Flora 16. 11. 2022 Ostrava – Gong 18. 11. 2022 Jihlava – DKO 19. 11. 2022 Brno – Sono Centrum 20. 11. 2022 Hodonín – Dům Kultury 21. 11. 2022 Zlín – Kongresové centrum 22. 11. 2022 Hradec Králové - Aldis 23. 11. 2022 Liberec – Dům Kultury Přijďte si prožít tuto unikátní, strhující a dynamickou show a nechte tlukot svého srdce zase jednou splynout s rytmem YAMATO, s rytmem života a vášně! Vstupenky na všechna města jsou stále v prodeji a zakoupit je můžete ZDE a v lokálních předprodejích. Vstupenky se budou prodávat i v pokladnách na místě! Určitě přijďte! Martina Benešová Pragokoncert POZOR SOUTĚŽ! Hrajeme o 3 x 2 vstupenky na koncert YAMATO, který se uskuteční dne 20.11. v Domě kultury v Hodoníně! Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku: Uveďte jméno alepoň jednoho člena souboru YAMATO – The Drummers of Japan. Správné odpovědi zasílejte do středy 16.11. do 12 hodin na e-mail Renata.Spotzova@denik.cz. V předmětu uveďte: SOUTĚŽ YAMATO. Výherci budou kontaktováni.