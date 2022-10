Shilpa Ray, jméno, které se skloňuje především ve spojitosti s označením nejzajímavějšího hlasu, jaký současný rockový New York nabízí. Do Čech se vrací po pěti letech, tentokrát se svojí doprovodnou kapelou a albem Portrait of Lady, které vyšlo na jaře.

Zdroj: Youtube

Ačkoliv vyrůstala v New Jersey v rodině indických imigrantů, nepodlehla zpěvačka a hráčka na harmonium jen kouzlu vlastní kultury, inspirovali ji například The Velvet Underground, Patti Smith nebo Blondie. Dala by se charakterizovat jako kráska s uhrančivým hlasem, jež okouzlil například Nicka Cavea. Je feministka, nesnáší Donalda Trumpa, bojuje proti týrání zvířat a pohrdá šovinismem. Své názory ale prezentuje s notnou dávkou humoru a stylem sobě vlastním. Disponuje vším, čím by každý zpěvák disponovat měl – je svá, ambiciózní a svéhlavá.

Hlasitě soulově rockový kabaret s punkovým nábojem. Ten nás čeká už 5.10. od 20:30 hodin v boskovickém Prostoru!

Vstupenky je možné zakoupit i v předprodeji zde: https://www.smsticket.cz/vstupenky/30739-shilpa-ray-usa-druzmesse-boskovice

Eliška Kudláčková

Prostor Boskovice

