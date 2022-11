V sobotu 12. listopadu vystoupí v boskovickém Prostoru dvě české kapely – Koňe a Prase a Johuš Matuš. Akce vznikla ve spolupráci kulturního spolku Prostor s Průběžným festivalem Vinyla. Vinyla je hudební ocenění, které už jedenáctým rokem oceňuje autory a umělce se svébytnými a novátorskými elementy. Festival se rozezvučel po celé republice už v září a jeho ohlasy budete moct slyšet z různých koutů až do 20. prosince.

Koňe a Prase je kapela původně z Valašského Meziříčí a je charakteristická jednoduchými a svéráznými texty, do kterých se propisují každodenní trable člověka („Mám doma vysavač, ten nevysává, mám doma pračku, která nepere, mám taky mixér, který nemixuje, mám taky auto, které nejede.“). V roce 2020 kapele vyšlo album Bramborové hity.

Johuš Matuš je projekt hudebnice a umělkyně Johany Novotné, která své elektronické písničkářství připodobňuje k takzvanému Rural popu. Její tvorba má blízko k Midi Lidi nebo Ventolinovi, se kterými v minulosti koncertovala. Zaujme osobitým smyslem pro humor, prací s vizualitou a nepředstíraným outsiderstvím.

Na koncert běží předprodej vstupenek, který najdete na stránkách smsticket.cz.

Pokud chcete získat lístek zdarma, zodpovězte jednoduchou otázku: Jaká bude poslední listopadová akce v Prostoru? Své odpovědi zasílejte na na e-mail Renata.Spotzova@denik.cz do čtvrteční půlnoci. Do předmětu napište Soutěž Prostor a do e-mailu nezapomeňte uvést i své jméno. Vylosujeme dva z vás se správnou odpovědí.

Magda Arnoštová