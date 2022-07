Na začátek července, kdy začínaly prázdniny jsem měl jako "dítě školou povinné" vždy krásné vzpomínky. To mi zůstalo, i když jsem již chodil do práce, protože začínalo období dovolených. Na červenec rád vzpomínám , ale na jeden červenec, v roce 1997 jen tak nezapomenu, protože letos 5.července to bylo 25 roků,kdy u nás začaly povodně. Největší jaké si nejen já, pamatuji.

5.července 1997 byl asi pátek, tehdy jsem měl odpolední směnu, celý týden pršelo, ale to mi nějak nevadilo, protože jsem měl před sebou týden dovolené. Ještě jsem si optimisticky říkal, že se tento týden "vyprší" a na dovolenou budu mít krásné počasí , ale tento plán mi nějak nevyšel. V pátek dopoledne jsem měl již předem sbaleno, těšil jsem se na to, jak v sobotu ráno vyjedu do své rodné Rokytnice nad Vláří, ale všechno bylo, jak to v životě bývá, jinak.

Když jsem v pátek přišel z odpolední směny, pustil jsem si zprávy v televizi ve kterých jsem již slyšel a viděl informace o tom, jak u nás již postupuje "velká voda". Vzpomínám si, že někdo v Karlových Varech na filmovém festivalu se divil tomu co se děje na Moravě a tam již obyvatelé bojovali s velkou vodou. Bohužel nemám přesné informace o tom jak voda postupovala a nechávala za sebou spoušť a bohužel brala i lidské životy. Ten týden jsem nikde nejel, strávil jsem jej tím, že jsem sledoval "povodňové zpravodajství ".

V Hustopečích jsme měli štěstí, nás povodně nijak nepostihly, i sestra která bydlí v Brně tam také povodně neřádily, měl sem obavy ,když jsem sledoval zprávy o velké vodě v Otrokovicích, kde bydlí bratr s rodinou, jak se jim daří, ale až na to, že jim povodeň vzala zahrádku , žádné další škody neutrpěli. My jsme měli štěstí, ani v mé rodné Rokytnici nad Vláří povodeň žádné škody nenapáchala.

Když opadla voda, jel jsem se podívat domů do Rokytnice. Již při cestě jsem viděl ještě vodu na polích, uzavřené silnice kde se odstraňovaly škody které napáchala povodeň. Projížděl jsem Uherským Hradištěm, nedlouho po tom když opadla voda. Již před Uherským Hradištěm jsem viděl hromady mokré opadané omítky, zničeného nábytku a v ve vzduchu byl cítit zápach hniloby, plesniviny, a ještě něco, co se nedalo přesně určit. Na domech bylo vidět, kam až sahala voda, domy byly otlučené, pohled do ulic připomínal frontové město.

Mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi byly u železniční trati zahrádky. Když jsem tudy jel vlakem po opadnutí vody, místo zahrádek tam byla jen hromada bláta. Zahrádkáři mají můj obdiv za svou vytrvalost a houževnatost, když jsem tudy jel příště, již tam byly obnovené zahrádky.

Vím, škody se dají odstranit, ale neměli bychom zapomínat na to, že povodeň u nás vzala padesát lidských životů a na tyto oběti bychom neměli zapomínat.

Vlastimil Tělupil

