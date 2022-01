Již desátý ročník projektu Sněhuláci pro Afriku, který zapojuje školy a školky z celé republiky, pomáhá stavbou a tvorbou sněhuláků získat peníze na přepravu kol a náhradních dílů do Gambie. Přispět do sbírky může kdokoliv, primárně se ale střádají padesátikoruny, které děti přinášejí od rodičů. „Hlavní myšlenkou kampaně je, aby se děti a mladí dospělí zapojili do jednorázové kreativní a edukativní aktivity a svou účastí tak i do aktivní pomoci africkým školou povinným dětem,“ uvádí Petra Mičková, ředitelka organizace Kola pro Afriku. A dodává, že zapojit se mohou jak školní a předškolní zařízení, tak i kolektivy mimoškolských zájmových aktivit a skupin dětí a mládeže.

Letošní novinkou je interaktivní materiál, který má dětem na českých školách pomoci lépe poznat Gambii, cílovou zemi rozvojové pomoci Kol pro Afriku. „Zábavný tematický kvíz s návodnými otázkami, zajímavostmi i ilustračními obrázky zpestřuje zapojení v soutěži vzdělávací i zábavnou formou,“ přibližuje za organizátora Mičková. Každý kolektiv, který vedle stavění sněhuláků přispěje i finančně do sbírky, zároveň jako poděkování obdrží instruktážní video základní údržby a opravy jízdního kola.

Organizace Kola pro Afriku shromažďuje starší a nepotřebná kola od mnoha dárců. Tato kola opravují a připravují na africký terén. Pro africké děti je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. Bez tohoto dopravního prostředku nejsou jinak schopny překonat dlouhé vzdálenosti, které je od školy dělí. „Snažíme se pomáhat ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem,“ uzavírá zakladatel organizace Roman Posolda.

Školy a organizace se mohou hlásit do kampaně do konce ledna na www.snehulaciproafriku.cz. Na tvorbu sněhuláků ze sněhu, papíru, látky nebo pastelek anebo projektové dny o Gambii pak mají čas do konce února, kdy sbírka končí. Cílová částka benefice pro tento rok činí 200 tisíc korun.Sněhuláci pro Afriku jsou benefiční kampaní na pomoc gambijským školákům a školačkám, kteří denně překonávají desítku kilometrů, aby se dostali do školy a zpátky domů. Organizace Kola pro Afriku vedle své rozvojové činnosti v Gambii pomáhá i v tuzemsku zaměstnáváním obtížně zaměstnatelných skupin, zejména lidí po výkonu trestu, v sociálním podniku v ostravském Koblově, kde se třídí a opravují kola.

