Babiččině zahrádce vévodí zookoutek, ve kterém zatím byly k vidění kozy a ovce. Bylo vidět, že kromě opožděné přírody kvůli chladným dnům, se Arboretum teprve probouzí ke svému životu, omezenému protipandemickými opatřeními. Snad se brzy dočkáme rozvolnění a teplejšího počasí, kdy rozkvetou rododendrony a sakury, napustí se rybníček a doplní se zookoutek o další zvířátka a budeme se moci procházet až třemi kilometry cestiček a pěšin, které křižují celé Arboretum.

Na mnoha stromech jsou pak připevněny ptačí budky, tak snad budete mít víc štěstí na ptáky, než jsem měla já. Pejsky si s sebou neberte, ti sem mají vstup zapovězen. Asi aby neznačkovali stromky a nezahrabávali si zde kostičky. A nezapomeňte ježibabě na studni přispět nějakým penízem za příjemně strávený čas v Arboteru, které je otevřeno od pondělí do neděle od devíti ráno do půl páté. Na kopci pod lesem se nachází areál Dva Dvory, kde se v létě konají koncerty a před Velikonocemi ještě něž přišel covid 19 se tu děti učily plést pomlázky a na podzim vyřezávaly dýně a zahrádkáři spolu se zemědělci pořádali regionální výstavu ovoce. Kousek odtud si pak ve vybraných dnech můžete koupit od Boskovických rybářů pstruhy a přes les, co by kamenem dohodil a zbytek došel se nachází Westernové městečko, které pro letošní sezónu opět chystá představení Vinnetoua.

Monika Šindelková