Blansko patřilo závodům agility. Překážky zdolávala čivava, papilon i špic

Slunce, moře, turnaj, zábava - to je jedna stránka věci, ale uhlídat 47 dětí tak, aby je to navíc ještě po zápasech bavilo, to byl těžký úkol, ale trenérům z RDR se fakt povedl. Organizace perfektní, stravování super, ubytování bezva, trenéři výborní - a při téhle kombinaci ještě naši kluci a holky všem ukázali, že fotbal hrát umí i při konkurenci týmů z vyšších soutěží. Rozhodně to byl pro všechny zážitek a děti si odvezly první zkušenosti z mezinárodních zápasů. Týmy byly nejen z Česka, ale i z Rakouska, Itálie, Slovenska, Chorvatska.

Věra Kuběnová