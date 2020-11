Školáci z boskovické školy Slovákova šili v družině roušky. Podívejte se

Čtenář reportér





Až se děti z boskovické školy Slovákova zase budou moci vrátit do svých lavic, vezmou si s sebou i roušky, které si stihly našit ve školní družině od začátku školního roku. Přejeme jim, aby se školy otevřely co nejdříve to bude ve zdraví možné.

Děti z družiny boskovické školy ve Slovákově ulici si šily vlastní roušky. Foto: archiv školy | Foto: Deník / VLP Externista