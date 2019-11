Školáci ve Sloupu zažili sametovou revoluci

Sloup - Ten, kdo minulý týden zavítal do ZŠ Sloup, musel mít pocit, že ho stroj času přenesl o více než 30 let nazpět. Ve škole totiž probíhala projektová výuka s názvem Sametová revoluce a 30 let demokracie.

Sametová revoluce v ZŠ Sloup | Foto: archiv ZŠ Sloup