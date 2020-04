Děkovat znamená projevovat někomu díky za něco, být někomu za něco vděčný, vyslovovat poděkování. V dnešní nelehké době slyšíme toto slovo velmi často. A to je dobře. Děkujeme, protože je komu a je za co. Lékařům, zdravotníkům, policistům a hasičům, učitelům, prodavačkám, řidičům i pošťákům, dobrovolníkům, rodičům… Za pomoc, ochotu, nasazení, píli, porozumění, vstřícnost, ale také za roušky, dezinfekci, nákup, jídlo… Poděkování se objevují v novinách i v televizi, rádia hrají jako dík písničky, večer tleskáme z oken… Děkovat lze slovy, dary, gestem, úklonou…

A co takhle poděkovat verši či písničkou? Děti z naší školy se o to pokusí. Nyní se mohou zapojit do školní výzvy s názvem „COVIDím já … aneb děti ze Salmovky děkují.“ Mohou si vyzkoušet roli básníka a napsat básničku. Nebo se mohou na chvíli stát textařem a hudebníkem, otextovat melodii známé písničky a zazpívat ji. Všechna poděkování uveřejníme na webových stránkách a věříme, že jimi mnoho lidí potěšíme. A to je přece fajn.

VLASTA PLCHOVÁ