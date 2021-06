Do mateřské i tzv. národní školy jsme chodili do nejbližší vesnice, kterou je Úsobrno. Školka byla tenkráte umístěna v obecní budově mezi fotbalovým hřištěm a tehdejší dřevěnou sokolovnou. Vzpomínám si, jak nám zdravotně postižený Frantik Žáčků nosil z místního obchodu mléko. Byl menší postavy, přívětivý a vlídný chlapík, a tak jsme ho jako děcka měli velice rádi.

Vzpomínka na úsobrnské skláře. | Foto: se svolením Pavla Kyseláka

Po absolvování mateřské školy jsme následně postoupili do školy základní, která sídlila v budově vedle kostela. Výuka zde probíhala v rámci první až čtvrté třídy prvního stupně základní školy s tím, že většinou byly dva ročníky spojeny do jedné třídy. Je nasnadě, že jsme měli nejraději takové dny či chvíle, kdy jsme se nemuseli učit. Mezi takové vzácné školní okamžiky vždy patřil i Mezinárodní den dětí, který připadá na první červen každého roku. Tento pro nás sváteční den jsme strávili na exkurzi v místních sklárnách, kde pracovali mnozí naši rodiče nebo příbuzní a známí. Nejdříve jsme se zaujetím sledovali namáhavou práci sklářů, kteří na dvou pecích pomocí píšťaly ručně foukali sklo. Také jsme nahlédli do tzv. pekla, tedy do míst pod pánvemi s rozžhavenou sklovinou, kde si skláři na podzim sušili ovoce.