Centrem města v neděli 12. září v deset hodin dopoledne prošel skautský průvod, který připomněl oslavy 100 let od založení skautingu v Blansku. Průvod šel od farního dvora kostela svatého Martina, dále po ulici Komenského přes okružní křižovatku a po ulici Rožmitálova až na náměstí Republiky na Poduklí.

V letošním roce si skauti připomněli 100 let skautingu na Blanensku. | Foto: Karolína Zalášková

O víkendu 11.-12.září 2021 proběhly v Blansku oslavy výročí 100 let od založení skautingu v Blansku. Největší událostí byl slavnostní průvod stovek skautů, který prošel v neděli centrem města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.