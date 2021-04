Setkání škol na dálku nabídlo programování Lego robotů i virtuální procházku

Když zaměstnanci škol zrovna neučí, nezahálejí a přes nepřízeň zdravotní situace a uzavřených škol pokračují v provádění započatých projektů. V minulých letech se naše boskovická škola André Citroëna zapojila do mezinárodního projektu „Good School for the 21st century“ (financováno z programu Erasmus+) a zúčastnila se výjezdů na partnerské střední školy v Polsku, Turecku, Maďarsku a Slovensku.

Boskovická škola André Citroëna uspořádala online mezinárodní konferenci středních škol. | Foto: se svolením Střední školy André Citroëna Boskovice