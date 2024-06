První červnovou neděli zavítal seriál hasičských soutěží v požárním útoku Pivovar Černá Hora Cup Velká cena Blanenska 2024 do malebné obce Jabloňany. Ve sportovním areálu V Luhu místní hasiči vybudovali hasičskou dráhu, která je vnímána jako jedna z nejrychlejších drah tohoto seriálu. Za tuto skutečnost může jednoznačně i terénní profil tratě, který je mírně svažitý. Ani na třetím kole VCB nechyběli zástupci Extraligy České republiky.

Celou soutěž odstartovali svým pokusem úřadující mistři Extraligy z Prchalova A a dalo by se říct, že v kategorii mužů to bylo vítězství stylem start – cíl. Čas 16,14 tohoto pokusu se v mužské kategorii nepodařilo už nikomu překonat a Prchalov A tak toto klání opanoval. Další famózní útok předvedli i borci z Pasohlávského Béčka a druhým místem za 16,85 si ukotvili vedoucí pozici v celkovém bodování Velké ceny. Pod sedmnáct vteřin se se svými sestřiky dostali i borci z Čelechovic na Hané, kteří doplnili stupně vítězů.

Po zkrácení závodní dráhy nastoupila na svoje pokusy družstva, která běhají takzvaně na dvě B. Mají tedy na základně o jednu hadici typu B méně a dráhu tak o dvacet metrů kratší. V případě tohoto závodu šlo o kategorii žen a dorostu.

A i v ženách jsme byli svědky stejného vzorce jako v kategorii mužů. Vítězství start – cíl pro děvčata ze Žernovníku A. Ta opět otevřela ústa všem zúčastněným svým fantastickým požárním útokem s Extraligovými parametry. Terče se holkám povedlo srazit v čase 15,82 a po zaváhání v Senetářově sjednaly tímto pokusem nápravu. Další famózní útok předvedly i hasičky z Lysic, kterým se povedlo poprvé v jejich hasičské kariéře dokončit pokus pod hranicí sedmnácti vteřin. Za 16,81 si z Jabloňan přes silnici I/43 do Lysic odvážely stříbrné medaile. Stupně vítězů doplnily pořadatelky minulého kola VCB, děvčata ze Senetářova s časem 17,26.

Soutěže v kategorii dorostu mají, co se týče počtu závodních týmů, v meziročním srovnání stoupající tendenci. Do Jabloňan se přijelo o ceny a body do celkového bodování porvat čtrnáct družstev. Nejlepší požární útok nám předvedli borci ze Senetářova, kterým se letos zatím nedařilo. Zde ale potvrdili svoje kvality a předvedli zatím nejrychlejší čas letošního ročníku, 15,78. Druhé místo si pro sebe urvali kluci z Ostrova u Macochy, a upevnili si tak průběžné vedení VCB. Na nejnižší stupínek si při závěrečném vyhlašování vyskočili dorostenci z Černé Hory, s útokem za 17,03.

Počasí v neděli se drželo zuby nehty, v průběhu soutěže spadlo pouze pár kapek a dráha byla regulérní pro všechny. Hasiči v Jabloňanech měli velké štěstí, protože po posledním pokusu dorostenců se z mraků spustila poměrně výrazná průtrž a slavnostní vyhlášení bylo velmi improvizované. Na kvalitě soutěže to naštěstí vůbec neubralo.

Pro kompletní výsledky a další informace se můžete prokliknout na stránky VCB www.velkacenablanenska.cz

Liga pokračuje hned příští neděli. 9. 6. od 12:00. Tentokrát akci budou hostit hasiči ze Sychotína – místní části Kunštátu. Statisticky dlouhodobě nejrychlejší dráha VCB očekává návštěvu spousty družstev a opět i zástupců Extraligy České republiky. Rozhodně bude na co koukat, tak neváhejte a dorazte se podívat.