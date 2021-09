Při následujícím výletu navštívili domov Olga v Blansku, kde navázali přátelství a spolupráci. Navzájem si s klienty domova Olga vyměnili nápady do dílen pracovní terapie a společně si zazpívali u kytary. Bylo to velmi příjemné a osvěžující dopoledne.

Třetím výletem byla cesta do kostela svaté Barbory v Adamově. Prohlídku kostela s poutavým výkladem pana Novotného o gotickém Světelném oltáři zakončili osvěžením se vodou z pramene Světla Matky Boží v Adamově, který byl objeven nedaleko sousední fary.

A výletovalo se dál, tentokráte na Palavu v Blansku, která je našim uživatelům blízká hlavně tím, že tu prožili svoje mládí a velká většina na přehradě trávila volný čas se svými dětmi. V Blansku si vyšli i do města a po cyklostezce kolem řeky Svitavy. Navštívili také Dřevěný kostelík zasvěcený Československé církvi husitské, ve kterém si připravil velmi zajímavou přednášku pan Josef Řádek.

Vzdálenější výlet se uskutečnil do Ústupu u Olešnice na Farmu u Lamáka, kde se specializují na takzvanou lamaterapii. Na farmě bylo možné prohlédnout si i řadu dalších zvířat a většinu z nich bylo možné si i pohladit a nakrmit. Naši uživatelé tak odjížděli s nevšedními zážitky.

Prozatím posledním výletem byl výlet na Státní zámek v Lysicích. Barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze s ojedinělou zámeckou zahradou a promenádní kolonádou s krytou pergolou byla tečkou pro letní období. Určitě to ale není tečka za všemi výlety.

Následující výlet je naplánovaný na listopad v rámci tematického svatomartinského týdne, a to do kostela svatého Martina v Blansku a do některé z expozic Blanenského muzea. Kdo jednou obuje toulavé boty, už je nevyzuje.

Za SENIOR centrum Blansko

Irena Vachová