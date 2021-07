Česká obec sokolská před sedmi lety vyhlásila Noc sokoloven. Proč? Jaký má taková „Noc“ význam? V podstatě se jedná o prezentaci Sokola. Vedení České obce sokolské má zájem připomenout lidem, že to nebylo a nejsou pouze gymnastická cvičení a vlastenectví, pod kterými je Sokol znám. Ale, že po republiceje k dnešnímu dni je asi 750 sokoloven, z nichž mnohé jsou architektonickou ozdobou jejich města. První Sokolovna vznikla v Praze roku 1863. Po ní jejich počet postupně narůstal, v různých obdobích některé i zanikly. Vzhled a hodnota budov sokoloven byla závislá na podmínkami jejich vzniku. Protože to ve většině případů byla dobrovolná práce a sokolské i veřejné peněžní sbírky které určovaly možnosti rozsahu těchto staveb. Cílem Noci sokoloven je seznámit veřejnost s těmito stavbami a dát na vědomí, že Sokol žije.

V našem okolí jsou sokolovny v Lipovci, v Březině, v Rájci-Jestřebí, v Bořitově, zbořeny byly v Adamově a v Blansku.

Před sedmi lety jedovnické Sokoly mrzelo, že akci Noc sokoloven organizovat nemohou, protože v Jedovnicích sokolovnu nemají. Tři roky to ve smutku přetrpěli a pak se rozhodli k pokusu získat také právo na uspořádání této „noci“. Žádostí se zdůvodněním, že jedovnická jednota sokolovnu sice nemá, ale to proto, že budovatelské úsilí vkládala v roce 1932 do výstavby chatové Tyršovy osady s restauračním objektem pro vzdálenější návštěvníky z řad Sokolů a uvnitř obce je velké sokolské hřiště s šatnami. Obě místa jsou dodnes využívána a slouží k rozvíjení sokolské činnosti, plní funkci sokolovny. Uspěli. Po schválení této žádosti letos v pátek 25. června 2021 se právě v této Tyršově osadě konala již třetí Noc sokoloven.

Asi 70 účastníků s věkovým rozdílem půl na půl hodinu před oficiálním programem nacvičovali symbol tohoto večera, kterým byla „lidská pyramida“, podle sokolského zvyku v několika možných sestavách. Při pokusech starších ti tři dole v základní řadě měli co nést. seskupení originální pětičlenné pyramidy starší generací, ti nejspodnější v základové trojici měli co nést. Nejmladší, od pěti do jedenácti let, dvanáctičlenné družstvo spartakiádních cvičenců br. Lubomíra Paara, lehce předváděli až neuvěřitelnou podívanou. Kromě toho všichni přítomní účastníci v areálu Tyršovy o-sady měli příležitost prohlédnout si osm vystavených panelů s fotografiemi a dokumentární texty ze 114 let dlouhé historie Sokola v Jedovnicích.

Po těchto volně organizovaných a zábavných cvičeních členka výboru přednesla stručnou a přehlednou historii Sokola, včetně jeho národního významu, z jejíhož obsahu byly vybrány někeré zajímavosti do následného soutěžního kvízu, který byl součástí štafetové obchůzky s pěti zastávkami, na kterých účastník za splnění malého atletického cviku obdržel na svůj startovní list barevý štítek a za správnou odpověď ze tří možností zápisem písmenka do příslušného políčka měl objevit tajenku SOKOL.

Účastníci „Noci“ úspěšnou akci vyhodnotili družnou besedou v kruhu kolem kamenného ohniště při „chutném“ praskání opékaných špekáčků.

Ivo Máčel