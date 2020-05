V neděli odpoledne nám v Boskovicích ulétla naše Ara ararauna, samička slyšící na jméno Sára. Byl to pro nás velký šok a moc jsme ji chtěli co nejdříve najít. Mám obrovskou radost z toho, kolik lidí nám ochotně pomáhalo. Díky nim je už Sára zpátky ve své voliéře, kde na ni čekal celou dobu sameček Rauny.

Samička papouška ara Sára je už zpátky ve své voliéře. | Foto: Martina Páralová

Díky všem, kdo nám pomáhali, věřím v neskutečnou sílu Boskovic a okolí. Tolik lidí, co šlo do ulic hledat. Volali a psali a nabízeli pomoc. Kolik lidi poskytlo pomoc a nikdo nic nechtěl. Tolik sily ve vás všech. S hledáním nám pomáhali strážnicí, Adéla Adámková z boskovického útulku, vytrvale s námi chodili i dva školáci. Děkuji pánovi, který přijel s plošinou a byl do noci s námi, děkuji za půjčeni a dovolení majitele plošiny pana Malacha. Děkuji klukům, co se nebojí lézt do výšek a šli nám Sáru zachránit, zejména Miroslavu Hrnčířovi.