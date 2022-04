To co právě JE přítomné - je to něco MEZI, mezi časy, které zároveň nesou v sobě emoci, která už zítra může být jiná, emoci, která už za chvíli se stane pomíjivou a na svět přichází emoce nová.

Autorka používá určitou symboliku postav, barev i tvarů. Znázorňuje bytosti spojené s přírodními živly, které málokdo v dnešní době dokáže vnímat. Je to tak trochu apel na důležitost návratu k přírodě a rozvíjení schopnosti napojit se na Zem jako na živou bytost. Kořeny stromů symbolizují důležitost spojení s našimi předky. Propojuje se také skrze dějiny nebo, chcete-li, možnými minulými životy skrze archeologické nálezy, například kamennou hlavou Kelta z Mšeckých Žehrovic, do níž vkomponovala konkrétní obličej „současného“ muže.

Jako výrazný doplněk výstavy se můžete pokochat originální výrobou šperků, které autorka vyrábí hlavně z krystalů a minerálů. Originálním způsobem je propojuje s kovy, především technikou poměďování, cínování a modelování stříbra. Šperky, které tvoří zcela intuitivně, nejsou jen výrazem krásy a ozdoby ženy, jsou v propojení s posláním kamenů i s jejich velmi silným léčivým prvkem. Vše zpracováno s citem pro barvy a hlavně s neskonalou radostí z tvorby a z krásy.

Každý její šperk je vskutku originálním doplňkem pro ženy (začala vyrábět i šperky pro muže) a zvýrazňují jejich jedinečnost. Zároveň vždy jediným originálem pro jednu ženu / jednoho muže, protože výroba téhož kusu se nedá zopakovat.

Výstava je prodejní a potrvá do 2.5. 2022, vždy soboty a neděle od 13 do 17 hodin a v pondělí od 17 do 18:30 hodin (vstup přes knihovnu).

Alexandra Sofie Hejdušková