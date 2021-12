A návštěvníci nepřijdou ani o štědrodenní krmení kočkovitých šelem, které se stalo již tradicí, ani o rozdávání vánočních dárků u šimpanzů. „Návštěvníky bychom rádi pozvali na Štědrý den v 12:30 na předávání dárků u šimpanzů a v 13:00 pak také na komentované krmení u kočkovitých šelem. Pro šimpanze v ZOO připravujeme s kolegou Lukášem Baránkem dárky každý rok s dětmi z kroužku Sovičky. Kroužek navštěvují děti ze školní družiny U Červených domků a funguje v zoologické zahradě pod naším vedením již dvanáct let. Předvánoční setkání dětí z kroužku patří mezi ty nejoblíbenější,“ popisuje chovatelka a dodává, že do krabiček schovávají s dětmi oříšky, sušené ovoce nebo granule. Když pak šimpanzi dárky rozbalují, je to pro ně nejen zábava, ale i činnost, kterou musí vyvinout, aby se k potravě dostali. Těmto aktivitám se říká enrichment a jsou důležitou součástí chovu v moderních zoologických zahradách. Slouží k obohacení a vyplnění volného času chovaných zvířat.

V Zoo Hodonín se u výběhu lam a velbloudů odehrál vánoční příběh vloček Anežek

Petra Bílková je rodačka z Hodonína, která se své práci chovatelky primátů věnuje naplno a s nadšením již 15 let. Letos se účastní soutěže Go za gorilou, kde hlavní výhrou je několikadenní cesta do africké Ugandy za horskými gorilami. Pokud byste chtěli Petru v soutěži, která probíhá na sociálních sítích, podpořit, bude vám nesmírně vděčná! Momentálně je druhá a každý hlas může rozhodnout. Odkazy na hlasování naleznete na sociálních sítích i webu Zoo Hodonín. Hlasovat lze do 20. 12. do půlnoci.



Marie Blahová

Zoo Hodonín