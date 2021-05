Rozhledy, kopce i ovečky. Podívejte se na Moravský kras očima běžce

Čtenář reportér





Z Blanska do Adamova krajinou Moravavského krasu je to dobrých třicet kilometrů. Takový výlet po vlastních nohou není pro každého, ale pro zkušeného běžce je to příjemný víkendový výlet. Děkujeme Michalu Tučkovi, který se podělil o své fotky z nedávného běhu krasem.

Z výletu do Moravského krasu. | Foto: Michal Tuček