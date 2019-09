Čtyři hudební skupiny připravily návštěvníkům dvouhodinový program, v němž zazněly melodie z období zlaté éry rocku 70. let až po současnost. Pro některé z žáků to byl vůbec první veřejný koncert s kapelou. Další už jsou dnes zkušenými muzikanty, vloni například jeden ze souborů vyhrál blanenský soutěžní festival Bambifest.

Letos pak sbírali blanenští kytaristé individuální úspěchy na mezinárodní soutěži na Slovensku. „Zájem o hru na elektrickou kytaru je na naší škole velký a uplatnění tohoto nástroje je samozřejmě neodmyslitelně spojené s rockovou hudbu,“ říká učitel Martin Kovář, vedoucí školních souborů.

Výuka pak prý více než cokoliv jiného připomíná zkoušky opravdových kapel. „Těší mě, že se díky pochopení a podpoře vedení můžeme věnovat hře ve skupinách, kde žáci získávají jedinečné zkušenosti, které zúročí ve své hráčské praxi.“

Koncert by muzikanti rádi zopakovali ještě na podzim ve venkovních prostorách. Do budoucna mají pak ještě smělejší plány. „Rádi bychom v příštím školním roce připravili další koncerty, tentokrát více tématické, do kterých bych rád zapojil i další komorní uskupení a soubory z naší školy,“ dodává Kovář, který je zároveň vedoucím hudebního oddělení SZUŠ Blansko.

JAN JEŘÁBEK

IRENA ČEPOVÁ