Její kroky vedly okolo sadů v brněnském Starém Lískovci, přes Moravany do Ostopovic a zpět.

Volné úterý spousta našich čtenářů využila k výletům do přírody. Počasí vůbec nepřipomínalo konec září a sluneční paprsky ještě měly pořádnou sílu. Na svatováclavskou procházku vyrazila i paní Eva Pipalová, za povedené snímky jí děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.