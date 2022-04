RETRO. Pojďte si hrát, láká výstava hraček. Okouzlí porcelánové panenky s duší

Hračky na hradě, tak se jmenuje aktuální výstava, která krášlí prostory hradu Špilberk, a to až do 22. května. Výstavu retro hraček z vlastních sbírkových fondů Muzeum města Brna připravilo pro malé i velké návštěvníky, a je na co se dívat! Děkujeme paní Regině Novotné z Blanska za dnešní příspěvek.

Hrad Špilberk nabízí výstavu hraček, při které se zabaví nejen děti. | Foto: Regina Novotná