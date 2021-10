Ohlížení za šedesátými až osmdesátými lety umí vykouzlit na rtech nostalgický úsměv, i když to nebyly úplně jednoduché časy. Pojďme si společně zavzpomínat na školní léta, věčně modré prsty od bombičkového pera, hraní piškvorek nebo sběratelskou vášeň. Mončičáky, céčka nebo sbírku obalů od sladkostí či žvýkaček mělo snad každé dítě školou povinné. Snímky obyčejných předmětů, které připomínají tehdejší život, sdílí nadšenci ve facebookové skupině RETRO-Československo. Děkujeme jejímu správci Pavlu Růžičkovi za svolení ke zveřejnění fotek.

