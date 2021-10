Dne 7.října proběhla v Židovském obecním domě v Boskovicích poslechová přednáška hudebního publicisty Jana Hocka na téma Izraelská populární hudba od konce 40.let 20.století do současnosti. Doplnila tak výstavu pod názvem Řekni synagoga, jež v Židovském obecním domu trvá až do poloviny dubna příštího roku a slibuje další lákavé doprovodné akce. Děkujeme panu Hockovi za dnešní příspěvek a paní Šindelkové za fotografie.

Krásy izraelské moderní hudby odkryl hudební publicista Jan Hocek. | Foto: Monika Šindelková

Dějiny izraelské populární hudby jsou nesmírně bohaté a zajímavé. Málokde se do hudby tak razantně promítaly a nadále promítají proměny společnosti a dějinné zvraty jako právě v židovském státě Izrael. Proto byly v přednášce zmíněny především kulturní, sociální, ekonomické a politické vlivy, jež tvořily a proměňovaly tamní populární hudbu. A ty samozřejmě úzce souvisely s vlnami židovských přistěhovalců. To vše bylo doplněno hudebními ukázkami, které ilustrovaly svébytný melodický ráz i textovou formu. Neobyčejně zajímavé pak bylo sledovat obvzláště velmi složitý průnik rockové hudby do Izraele. Tento proces trval od poloviny 60.let až do přelomu let osmdesátých a devadesátých minulého století. To se začal pop i rock slučovat s orientální hudbou a prorazil i mimo hranice. A dokonce i našinec dozajista zná zpěvačku jménem Ofra Haza. Její globální úspěch se stal národní pýchou.