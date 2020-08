Pro letošní ročník festivalu jsme přichystali novinku – WAU - soutěž pro děti a mládež o nejpovedenější dobrodružnou prezentaci. Pro to, abychom zažili dobrodružství, není třeba dalekých cest ani exotických dovolených. Dobrodružství lze zažít třeba za humny. WAU je určena pro každého, kdo rád chodí na výlety, cestuje, vandruje, sportuje v přírodě anebo přírodu pozoruje. Nezáleží na tom, zda s rodiči, kamarády nebo sám.

Chtěli bychom vyzvat děti, aby se s námi podělily o své zážitky. Prezentace může obsahovat fotografie i videa, vždy ale doprovázené vlastním živým komentářem. Přehlídka prezentací proběhne veřejně v sobotu 21.11. 2020 na festivalu Rajbas v Blansku. Účastnit se lze v kategoriích: do 10 let, 11-15 let a 16-20 let. Maximální délka prezentace je 15 minut. Obrazové podklady k vystoupení je třeba zaslat předem přes formulář na webových stránkách festivalu. Termín uzávěrky je 10.11.2020. http://2020.festival-rajbas.cz/wau/. Nejzajímavější příspěvky budou oceněny.

Eva Šamonilová

koordinátorka soutěže