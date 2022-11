Podzim, to je malíř. Letovice a okolí z ptačí perspektivy objektivem rogalisty

Naše tělocvičná jednota je pořadatelem sokolského běhu od jeho samého počátku. Vzhledem k tomu, že se ve stejný den jako běh konal také výlov rybníka Olšovce, trasa pro dospělé běžce musela být oproti minulým rokům změněna. Neběželo se kolem Olšovce, ale ke Kůlně a kolem Budkovanu.

Jako každoročně byly připraveny 2 dětské trasy – pro děti do 10 let v délce 540 m a pro děti do 14 let 1,4 km. Trasa pro dospělé měřila 5,1 km. Start, cíl i veškeré zázemí pro účastníky byly v kempu Tyršova osada.

Na závod se přihlásilo celkem 72 dětí, z toho 45 do 10 let a 27 do 14 let. Dospělých závodníků bylo přihlášeno 109, na startovní čáru se postavilo 99 běžců.

Po doběhu hlavního závodu jsme si zkrátili čekání na vyhlášení výsledků besedou s hokejistou Petrem Kousalíkem, rodákem z Březiny, který povyprávěl o své kariéře především v Litvínově, Litoměřicích, Banské Bystrici.

Výlov rybníka Olšovec přilákal davy. Potěšily rybí speciality i zdobené perníčky

Každý účastník běhu obdržel při registraci startovní balíček a pamětní list a v cíli také zaslouženou medaili. První tři závodníci v každé kategorii dostali ceny od sponzorů běhu.

Organizace závodu měla kladný ohlas u účastníků. Také my, pořadatelé, jsme byli s jeho průběhem spokojeni a těšíme se na všechny sportovce zase v příštím roce.



Milada Sotolářová

TJ Sokol Jedovnice