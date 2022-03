Závěrečný ples naší kariéry byl podle slov účastníků úžasný a jak se všichni bavili je vidět na fotkách. Jinak to byl náš ples s číslem 1003.Děkujeme všem, co se za námi přišli pobavit, zatančit si a trochu i zavzpomínat. Bylo vás 220, a to je krásné. Vše jsme dělali s láskou a pro tři generace spoluobčanů. Bylo to super, děkujeme všem, co přišli.

Jiří Míšenský

Místní kapely a pořádná nálož folku. Zámecký skleník ožil koncertem pro Ukrajinu