Každý den šest charitních psychologů a krizových interventů navštěvuje potřebné přímo v tornádem zasažených obcích. „Hlavním úkolem dvoučlenných týmů je poskytnout akutní psychologickou pomoc lidem v Mikulčicích, Lužicích a v Hodoníně – Pánově. Odborníci navazují na práci krizových specialistů Hasičského záchranného sboru (působili v oblasti dosud) a nově aktivně vyhledávají ty, kteří přihlíží demolici svého domu. Průběžně také vytipovávají jednotlivce, kteří potřebují dlouhodobější psychologickou péči,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Charitní psychologové pomáhají lidem v tornádem zničených obcích. | Foto: Se souhlasem Diecézní charity Brno

Členové psychologických a intervenčních týmů díky speciálnímu výcviku nabízí lidem důležitou odbornou pomoc. Kromě toho mají i spoustu zkušeností ze svého zaměstnání ve službách Charity po celé České republice. Služba každého týmu v postižených obcích trvá vždy tři dny, po kterých je vystřídá další skupina. Denně uskuteční až patnáct setkání s lidmi v nesmírně obtížné životní situaci. „Většina oslovených měla potřebu mluvit o tom, co prožívali přímo při tornádu, o jejich strachu, o jejich domě, jak dlouho v něm žili, o co přišli, co se podařilo zachránit,“ vysvětlila členka krizového týmu Charity Vladěna Jarůšková z Blanska.