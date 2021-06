Už je ten pravý čas na bezovou šťávu. Mohu doporučit, že je dobré bezovku dělat třeba s mátou nebo meduňkou. Šťáva má pak ještě víc osvěžující chuť.Také nemusíte používat žádnou chemii (kyselina citronová či kyselina sorbová). Stačí šťávu zavařit 20 min na 80 stupňů a vydrží vám i rok, pokud nebude dříve vypitá .Tak ať se vám dílo daří!

Recept:- 30-40 květů- 2 l převařené vychlazené vody- 800 g - 1000 g cukru na 1 l šťávy- 2-3 citrónyKvěty přelijeme 2 l vody, přidáme pár nastříhaných větviček máty, nakrájené citrony bez kůry a pecek. Dáme do chladna na 24 hod. Pak přes gázu (cedítko) cedíme, zahřejeme, rozpustíme cukr. Pokud chcete více kyselejší sirup můžete přidat ještě citronou šťávu (přes sitko). Dát do sklenic a do chladna. Aby Vám sirup déle vydržel, tak můžete postupovat, jak píše výše.

Silvie Hynštová