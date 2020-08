Voda je symbolem života. A ve městech má řeka velký potenciál. Většinou se jimi ale vine nepozorovaně v nepřístupném betonovém korytu. Mnohá města naštěstí v posledních letech zažívají změnu a kolem řek vznikají stezky, posezení, prostory pro cvičení apod. V Letovicích se v roce 2007 se konala otevřená soutěž na novou podobu Masarykova náměstí, kterým protéká řeka Svitava. Soutěž vyhrála paní architektka Kaštánková s návrhem, který je s tímto trendem v souladu. Od té doby se však z návrhu podařilo uskutečnit pouze pobytové schody sloužící pro přístup k řece. Zbytek Masarykova náměstí je stále v neutěšeném stavu, proto je náměstí většinou po zavření obchodů prázdné a bez života. Život u řeky tak vytvářejí hlavně kačeny, kterých je na řece mnoho a lidé je často krmí z mostu. Obraz čouhajícího kachního zadku z vodní hladiny se stal předlohou pro velkou zlatou sochu doplňující nový prostor u řeky. Zrodila se jako symbol života u řeky a zároveň jako upozornění na jistou „zaprděnost“, jako pobídka ke změně.

Původně šlo o návrh uměleckého objektu doplňujícího veřejný prostor v rámci školního projektu tehdejší studentky architektury a místní rodačky, Ivy Tomkové. V roce 2015 získal tento návrh reálné obrysy a jako dočasná polystyrenová maketa spatřil světlo světa. Nikdo tenkrát netušil, jak plodná tato zadnice bude. Přestože původní záměr byl s kačenou rozvířit místní vody pouze na jednom krátkém happeningu, socha se na letovickém náměstí začala objevovat pravidelně každé léto v rámci tradičního Festivalu 3+1 Letovice. Odehrávaly se u ní akce a happeningy zaměřené převážně na veřejný prostor. Postupně se tak kačena stala symbolem touhy po změně prostředí a života v maloměstě. Po změně Letovic v místo, které aktivně a sebevědomě rozvíjí svůj potenciál, který je díky jeho historickému základu obrovský.

Aktivity kolem kačeny, které vzešly z řad občanů města v čele s architektkou Ivou Tomkovou, jsou sdruženy pod názvem Letovice PROSTOR NÉ? Celá iniciativa nabrala loňském roce nečekaně na obrátkách. Do projektu se přidali další ptáci. To, co kachní zadek symbolizuje, nadchlo architekta Davida Ptáčka z Krucemburku na Vysočině. Krucemburk je další maloměsto (správně městys) s podobnými problémy. Architekt Ptáček projevil zájem si kačenu půjčit a vznikl tak nápad, který byl na hranicích toho, co jsou schopni dobrovolníci z kachního týmu ve svém volném čase zorganizovat. Navzdory tomu vznikl projekt Táhni s kachnou, při kterém pár nadšenců s křehkou a těžkou maketou navštívilo pět podobně velkých obcí v sousedních krajích. Závěrem ji dotáhli dvoudenní pěší poutí zpět do Letovic, kde následoval architektonický workshop studentů vysokých škol. Kačena v navštívených městech plnila roli jakéhosi vykřičníku na místech, která by si zasloužila lepší péči a pozornost. Po dobu pobytu kachny se ve městech konaly happeningy, přednáškové večery, komentované procházky, apod. Celkově se také podařilo s osvětou na školách a tvořivými architektonickými workshopy pro žáky pokrýt všechny stupně vzdělávání.

Po takto náročném projektu bylo na čase letos, v roce 2020, zvolnit a odpočinout si. Následná karanténa a nejrůznější omezení to jen potvrdily. Bylo na čase ohlédnout se zpět na pořádný kus práce a legrace. Po shlédnutí filmu vyvstává otázka: Kam dál? Donekonečna se takto vydávat z vlastních sil, času a energie asi nemůžeme. Rádi bychom, aby socha kačeny doplnila letovické nábřeží už beze srandy a natrvalo. Za ty roky si kačena získala spousty příznivců a je již nesmazatelnou součástí mnoha rodinných alb občanů a turistů, kteří Letovicemi v létě projíždí. Samozřejmě jsou tu i odpůrci a lidé, u kterých socha vzbuzuje spoustu otázek…a to je dobře.

IVA TOMKOVÁ