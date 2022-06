Do Blanska přijede opravdová princezna ze mlejna Andrea Černá. Uvede pohádku

Barbora Smolíková společně se svými spolužáky z 2. ročníku shrnula své zážitky takto: „Pro mě osobně byl největší zážitek Londýn. Ten jsem totiž navštívila poprvé a mé pocity byly nepopsatelné. Můj spolužák David si zase nejvíce užil ubytování v hostitelské rodině. Vřelé přijetí do rodiny ho velmi potěšilo a také to, že si s ním dostatečně povídali, což byla nejlepší škola pro získání znalosti anglického jazyka. Oba Jakubové z naší třídy mají rádi historické památky a okouzlil je hrad krále Artuše. Byla to zřícenina s neuvěřitelným výhledem na oceán. Lauru s Alicí nadchl přístav Boscastle. Bylo tam sice větrno, ale zároveň nás obklopovala úžasná příroda a krásný výhled. Danův zážitek byl také výjimečný, protože jsme navštívili studio Harryho Pottera a on se konečně mohl projít Příčnou ulicí. A mně se vrylo do srdíčka koupání v Atlantickém oceánu. Jako třída děkujeme všem učitelům za neuvěřitelné zážitky a za super kolektiv."Ivana Ježková z kvarty také popisovala zajímavé zkušenosti svých spolužáků: „Barču nadchlo to, že ji rodina v Barnstaple vzala na výlet do Croyde a tam jeli slavným autobusem „doubledeckerem”. Mně a Ivonce se nejvíc líbilo, že jsme si zkusili, jaké to je přemýšlet pouze v angličtině a poprvé jsme měli možnost mluvit s rodilými mluvčími. Adam si zase užil anglické hodiny v jazykové škole a naučil se spoustu nových slovíček. Celý výlet jsme si užili a také nás to zas o něco víc sblížilo.“

Barbora Skoupá poutavě popsala prožitky sekundánů: „Peťa byl okouzlen přírodou, která je v Británii všemi barvami rozkvetlá. Bětuška byla moc spokojená s výběrem rodiny v Barnstaplu a myslím si, že jí její členové budou moc chybět, speciálně kocour Milo. To stejné platí i pro Marka, kterému se nejvíce líbil čas strávený s hostitelskou rodinou. Janík a Kuba byli uchváceni krásou hlavního města Anglie Londýnem. Kuba si tam nenechal ujít báječnou prohlídku Národní galerie. Anička byla vtažena do děje příběhu slavného kouzelníka Harryho Pottera a Toníkův velký zážitek byla návštěva rybářského městečka Ilfracombe. Honzovi a mně se líbila dlouhá písečná pláž ve Woolacombe. Tam jsem po dlouhé době znovu ucítila svěžest oceánu.“ Adéla Vitouchová z primy k tomu dodává: „Díky tomuto výletu jsme měli možnost více poznat jazyk a kulturu Anglie a odnášíme si spoustu skvělých zážitků.“



A tak jak přejíždíme hranice z Německa do České republiky a blížíme se k naší škole v Rájci-Jestřebí, kde tento výlet zakončíme, odevzdávají shrnutí svých zážitků Ema Víchová a Lucie Honzátková a vytvářejí tak krásný závěr tohoto článku: „Sotva jsme nasály londýnský vzduch a prohlédly si všechny krásy hlavního města, tak nám vyrazil dech pohled na monumentální Stonehenge. Vyučovací hodiny v Barnstaple byly plné zábavných aktivit. Hráli jsme divadlo o králi Artušovi, vyptávali se obyvatel města na nejrůznější otázky a porovnávali české a britské zvyky. Průvodkyně Debbie nás při odpoledních výletech zahrnovala zajímavostmi a v rodině jsme se každý večer věnovali konverzacím. Zkrátka za celých deset dní jsme se nezastavili ani na minutu. Vše uběhlo ohromně rychle, ale i tak nezapomeneme jedinou vteřinu z těchto nádherně strávených dní!“



Pavla Štěrbová a studenti Gymnázia v Rájci-Jestřebí