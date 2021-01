Dvacet tisíc korun jako opožděný vánoční dárek získá na začátku roku blanenský Domov Olga, který pečuje o dospělé mentálně postižené spoluobčany. Díky projektu e-vycházka, do kterého už se zapojily stovky lidí po celé zemi i v zahraničí. V něm stačí vyrazit na výlet a svou cestu poté zaregistrovat na webu e-vycházka.cz. Majitel blanenského hotelu Sýpka, podnikatel Vlastimil Chládek, pak každý ušlý kilometr promění na korunu, kterou věnuje předem určeným organizacím. „Putování covidu navzdory mělo původně nahradit společnou vycházku Moravský krasem, kterou už od roku 2000 připravuji vždy 29. prosince pro své přátele. Chtěl jsem, aby v této době měla akce i sociální rozměr. Proto jsme za naši firmu Dopravní stavby Brno do projektu vložili 50 tisíc korun s tím, že za každý osobokilometr, který lidé absolvují během své vycházky, přidám další korunu,“ vysvětluje Vlastimil Chláde

Za první dva týdny výletníci při více než pěti stech vycházkách zdolali téměř osmáct tisíc kilometrů, desítky dalších vycházek mají v plánu. Hlásit se začínají i ti, kteří vlastním výletem přispívají ze zahraničí – Slovenska, Španělska, Portugalska, Kanady, Ruska či Egypta. Někteří přímo na stránkách projektů přiznávají, že bez podobné motivace by se k turistickým výkonům nedonutili. I díky obrovské odezvě lidí, se projekt, který měl původně skončit po Novém roce, prodloužil až do 31. ledna. Alespoň symbolicky chce jeho organizátor podpořit také zrušené tříkrálové koledování. „Vůbec jsem netušil, jakou odezvu to získá, mám z toho velkou radost. Napadlo nás, že vzhledem k tomu, že letos nemohou chodit koledníci, můžeme se našimi vycházkami připojit k tříkrálovému putování a nachozenými kilometry podpořit kromě svého zdraví i charitativní ideu Tříkrálové sbírky. Kašparem, Melicharem a Baltazarem tak může alespoň symbolicky stát každý z nás,“ dodává Vlastimil Chládek.

Dvacetitisícový příspěvek už nyní má kromě Domova Olga garantovaný také Léčebný ústav Albertinum v Žamberku, který se zaměřuje na onemocnění dýchacích cest i duševní onemocnění a zajišťuje následnou a dlouhodobou lůžkovou péči, a také Nadační fond Vrba poskytující pomoc rodinám s dětmi, kterým zemřel jeden z rodičů. „V této covidové době a zejména na začátku roku podobný příspěvek opravdu vítáme. Peníze využijeme na provoz a pokrytí nákladů souvisejících s protiepidemickými opatřeními i na provozní náklady. Je skvělé, kolik lidí má zájem neziskovkám pomoci. A konkrétně tento projekt je podle mě skvělým počinem, kdy lidé dělají něco pro sebe a současně pomáhají jiným,“ uvedla ředitelka Domova Olga Jana Kratochvílová. Protože výletníci svými zaregistrovanými e-vycházkami už zdolali původně očekávané maximum – 10 tisíc kilometrů – přispívají nyní už dalším organizacím, které pomáhají – aktuálně spolku Človíček, který pomáhá dětem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Pokud se podaří i na Človíčka vybrat dvacetitisícový příspěvek, podporu získá také Nadační fond Srdce, který zajišťuje odborné stáže a školení. Zahraniční zkušenosti by tak měli získat lékaři z kradiologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích.

Podpořit lze samozřejmě také přímo Tříkrálovou sbírku- Letos zejména on-line, a to hned několika způsoby. Přímo na stránkách www.trikralovasbirka.cz je možné přispět do virtuální kasičky, kde zadáním města či obce lidé sami určí konkrétní oblastní charitu, které pomohou. V případě Blanska tak půjdou prostředky především na podporu Mobilního hospice sv. Martina. Peněžní prostředky je možné poukázat také pomocí QR kódu, který zájemci naleznou na webových stránkách oblastní charity. Příspěvek do letošního ročníku sbírky je možné poslat také na bankovní účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 77706000.

Pavla Komárková